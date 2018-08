In Yerzeke, in Nederland zijn de eerste Zeeuwse mosselen uit de Oosterschelde gehaald. Vier weken later dan voorzien. Hoog tijd dus, want bij Colruyt en Delhaize verkopen ze met dit weer 10 procent meer mosselen. Tot nu kwamen die uit Duitsland en Ierland. Er zijn dit jaar wel minder Zeeuwse mosselen dan vorig jaar, dus worden ze iets duurder. Voor een kilo Jumbo-mosselen betaal je 7 euro. Vorig jaar was dat nog 5 euro.