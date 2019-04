Cyprus in de ban van seriemoordenaar

Cyprus is in shock, want “de eerste seriemoordenaar ooit” op het eiland is een feit. Een Griekse commandant van de Cypriotische Nationale Garde heeft bekend dat hij zeven vrouwen en meisjes heeft vermoord, mogelijk heeft hij nog meer slachtoffers gemaakt.

Er is vooral ook veel woede. Hoe is het mogelijk dat de politie niet in actie kwam toen de vrouwen vermist raakten? Hoe kon de moordende militair gewoon zijn gang gaan? Uit het water van een kunstmatig meer is vandaag nog een koffer geborgen met stoffelijke resten. Volgens de politie zijn ze van een vrouw en gaat het om één van de vermoedelijke slachtoffers van een seriemoordenaar. In totaal zijn nu al vier lichamen gevonden.