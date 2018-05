Cycloon Mekunu in Oman: 2 doden

Cycloon Mekunu heeft al zeker twee doden geëist in Oman. Dat bevestigt de regering. Op sommige plaatsen viel in korte tijd tot wel 300 mm regen, terwijl dat normaal gezien jaarlijks iets minder dan 100 mm is.

De eerste tropische cycloon van dit jaar in de Indische Oceaan heeft een dodelijk traject afgelegd. Na donderdag al zeker zeven doden te hebben veroorzaakt op het Jemenitische eiland Socotra, ging ze nu aan land in Oman.

Daar stierf een man toen zijn auto werd meegesleurd door het water. En een meisje van twaalf jaar oud kwam om door hevige windvlagen.

Mekunu is intussen afgezwakt tot een tropische storm, met windsnelheden tot 90 kilometer per uur.