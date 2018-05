Cruz kondigde schietpartij aan

Nikolas Cruz, de schutter die in februari zeventien mensen neerschoot in een school in het Amerikaanse Parkland, had zijn plannen aangekondigd in een video. In de video, die nu pas vrijkwam, zegt hij dat hij minstens twintig mensen om het leven wou brengen.

“Hallo, ik ben Nik en ik word de nieuwe schoolschutter van 2018”, begint Cruz. Hij maakt ook duidelijk dat Parkland de locatie van de schietpartij is. “Als je me op het nieuws ziet, zullen jullie me allemaal kennen”, zegt hij fier. “Jullie gaan allemaal sterven. Ik kan niet wachten.”

Cruz heeft het ook over zijn eenzaam leven. “Ik haat alles en iedereen”, zegt hij.

Bekijk ook: