De Britse premier May heeft een ultieme poging gedaan om het parlement mee te krijgen voor haar brexitvoorstel. Morgen komt de cruciale stemming en het is echt erop of eronder. Zoals het er nu naar uitziet, gaat May het niet halen en moet ze mogelijk ontslag nemen. Maar dan is de kans groter dat er geen brexit meer komt, zegt May. Maar welke scenario’s liggen er nu op tafel? Onze redactie zet ze op een rijtje.