Correspondente Greet De Keyser in North Carolina: “Noodsituatie is hier nog lang niet voorbij”

In de VS is orkaan Florence ondertussen afgezwakt tot een tropische storm, maar toch blijft het natuurgeweld erg gevaarlijk. Greet De Keyser, correspondent in de VS voor VTM NIEUWS, trok de voorbij uren in de buurt van Warsaw in North Carolina rond met de auto. "Nu de orkaan voorbij getrokken is, blijft de regen met bakken uit de lucht vallen en dat zorgt overal voor overstromingen. De noodsituatie is hier nog lang niet voorbij."

Volgens Amerikaanse media zat bijna een miljoen mensen zonder stroom. Minstens vijf mensen kwamen in de storm om het leven. De hevige regen kan volgens het National Hurricane Center nog dagenlang duren en dus kunnen de overstromingen nog erger worden.

Recordhoogtes Het kwalijke van Florence is niet zozeer de windkracht maar de grote hoeveelheid neerslag. Waterlopen traden buiten hun oevers en hun waterpeil bereikte recordhoogtes. Straten liepen onder, elektrische leidingen werden vernield. Hulpverleners moesten uitrukken om mensen uit overstroomde huizen te redden, onder meer in New Bern in Noord-Carolina, een van de eerste plaatsen waar de storm toesloeg.

