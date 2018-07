De Oostenrijkse Eurovisiesongfestivalwinnaar Conchita Wurst heeft een opmerkelijke getuigenis afgelegd tijdens AIDS2018, de 22ste internationale conferentie over aids, die in Amsterdam wordt gehouden. “Je kan ons aanraken, je kan ons kussen, je kan ons liefhebben zoals om het even wie anders”, zegt de artieste, die zelf ook hiv-positief is.