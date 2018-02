Comeback Berlusconi bij verkiezingen Italië

De Italianen trekken volgende zondag naar de stembus en daarbij maakt Silvio Berlusconi een opgemerkte comeback. Na alle schandalen en processen leek de voormalige premier politiek dood, maar nu staat hij er weer.

Berlusconi is intussen 81 jaar, maar trakteert zijn supporters toch nog op een toespraak van twee uur en twintig minuten. Hij wist nog een coalitie op de been te brengen met rechts-nationalistische partijen. Daarmee zou hij weleens 35 procent van de stemmen kunnen behalen.

Seksfeestjes

De Italiaanse ex-premier was vier keer premier en is er nog altijd van overtuigd dat niemand Italië beter kan leiden dan hijzelf. Maar sinds hij in 2013 veroordeeld werd voor belastingfraude, kan hij geen politiek mandaat meer opnemen.

Zijn populariteit was al fors gedaald. Er kwam ook aan het licht dat Berlusconi de minderjarige Ruby had uitgenodigd op zijn seksfeestjes. Dat achtervolgt hem nog altijd. In mei is er opnieuw een proces omdat Berlusconi twintig mensen omkocht om valse verklaringen af te leggen over die zogenoemde ‘bunga-bunga-feestjes’.