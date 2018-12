Cohen: “Trump gaf mij de opdracht zwijggeld te betalen aan twee vrouwen”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn voormalige advocaat Michael Cohen opdracht gegeven zwijggeld te betalen aan twee vrouwen tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016. Hij wist dat dit niet goed was. Dat heeft Cohen gezegd in een tv-interview met ABC News.

“Hij gaf mij opdracht om de betalingen te doen. Hij gaf mij opdracht om bij deze zaken betrokken te raken”, aldus Cohen, die eerder deze week werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, onder andere voor het betalen van zwijggeld.

Trump verklaarde afgelopen week nog via Twitter dat hij Cohen nooit opdracht had gegeven om de wet te overtreden. “Hij is advocaat dus hij hoort de wet te kennen”, schreef hij.