CNN-journalist krijgt sneer van Trump

Op zijn persconferentie heeft de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw zwaar uitgehaald naar een journalist van nieuwszender CNN.

Wanneer een journalist van de nieuwszender wil weten of Trump Mexicaanse migranten demoniseert, krijgt hij nog een antwoord van de president. Maar wanneer de man een tweede vraag wil stellen over het Rusland-onderzoek, probeert Trump hem het zwijgen op te leggen. De journalist blijft echter het woord vragen. “Dat is genoeg. Leg de microfoon neer”, zegt Trump meermaals, die zelfs even wegwandelt.

“Weet je wat, CNN zou zich moeten schamen dat ze jou voor hen laten werken. Je bent een grof, afschuwelijk mens en je zou niet voor CNN mogen werken.” De journalist probeert nog eens tussen te komen, maar Trump laat het niet gebeuren. “Je bent een erg grof persoon. De manier waarop je Sarah Huckabee (woordvoerder van het Witte Huis) behandelt is vreselijk en de manier waarop je andere mensen behandelt is vreselijk”, zegt die. “Je zou mensen niet zo mogen behandelen.”