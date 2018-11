CNN-journalist Acosta: "Persvrijheid heilig"

CNN-journalist Jim Acosta is terug aan het werk in het Witte Huis, nadat een rechter had beslist dat het Witte Huis zijn accreditatie terug moest geven. Het had die ingetrokken na een turbulente persconferentie eerder deze week. “De persvrijheid is heilig in dit land”, zei Acosta bij zijn terugkeer.

De belangstelling voor Acosta was groot bij zijn terugkeer. "Ik ben blij om terug te zijn", zei hij. "Journalisten moeten weten dat de persvrijheid in dit land heilig is."

Trump dreigt

President Trump kwam nog even terug op het incident en hanteerde nog steeds een dreigende toon. "Mensen moeten zich gedragen. Als ze zich niet aan de regels houden, belanden we opnieuw in de rechtbank, en dan zullen we winnen", zei hij. "Maar nog belangrijker, we zullen gewoon vertrekken. En dan zullen jullie niet tevreden zijn", sluit hij af.