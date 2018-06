Chinees zwemt elke dag naar Noord-Korea

Li Yongzhi, een Chinese man van 69, zwemt elke dag naar Noord-Korea. Elke ochtend trekt hij zijn zwemvliezen en duikbril aan en springt hij in de rivier Yalu, een natuurlijke grens tussen China en Noord-Korea.

Ondanks de spanningen aan de Noord-Koreaanse grens, is zwemmen in het water tussen de twee landen geen probleem. Aan land komen in Noord-Korea, dat is verboden.

Volgens Li is het belangrijk dat Noord-Korea zijn grenzen opnieuw openstelt voor China, dat een belangrijke handelspartner en bondgenoot is. “Hun levens zouden er beter van worden, net al de onze”, vertelt hij.