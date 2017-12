China kloont bewust zieke honden

Chinese wetenschappers zijn erin geslaagd om puppy's te klonen van een genetisch gemanipuleerde hond. Het is de eerste keer dat ze daarin slagen. Eerst hadden ze een hond genetisch zo gemanipuleerd dat hij hartproblemen zou krijgen en dan hebben ze er drie klonen van gemaakt. De dieren zullen worden ingezet om medicijnen te testen.

Het gaat om drie Beagle puppy's, alle drie een kloon van hondje Apple. Een hond klonen is op zich niet nieuw. Dat gebeurde twaalf jaar geleden al voor het eerst in Zuid-Korea. Maar deze honden zijn gekloond in een Chinees laboratorium in Peking met de bedoeling dat ze snel ziek worden.

De wetenschappers kunnen er veel uit leren. Honden hebben bijna evenveel erfelijke aandoeningen als mensen en dat maakt dat ze de beste studiemodellen zijn om ziektes te onderzoeken. Uniek is dat Apple eerst genetisch gemanipuleerd werd zodat de hond aderverkalking zou ontwikkelen, een aandoening waarvan je een hartaanval of een beroerte kan krijgen. En dat is door het klonen doorgegeven aan de andere puppy's.

Testlokaal

De honden zullen niet buiten kunnen spelen maar moeten in dit testlokaal blijven zodat onderzoekers continu proeven op hen kunnen uitvoeren, zoals medicijnen testen voor hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. Volgens de onderzoekers kunnen ze op termijn mensenlevens redden dankzij deze techniek.

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer één bij de mens. En het is niet abnormaal dat medicijnen eerst op proefdieren getest worden, en dus ook op honden. Maar honden klonen en ze bewust doodziek maken puur voor medisch onderzoek noemen dierenrechtenorganisaties ethisch onverantwoord.