Canada eert verongelukte hockeyploeg

In Canada is een plechtigheid gehouden voor de slachtoffers van de busramp met een jeugdijshockey- team, vorige vrijdag. Vijftien leden van de Humboldt Broncos uit het stadje Humboldt in Saskatchewan kwamen om toen hun bus met een vrachtwagen botste. De club en de hele lokale gemeenschap hebben hen tijdens een ontroerende wake herdacht.

Familieleden, vrienden en medespelers van de verongelukte Humboldt Broncos zijn enorm aangedaan. Het landbouwstadje telt nauwelijks zesduizend inwoners, iedereen is betrokken. De burgemeester raakte nauwelijks uit zijn woorden.

Nog veertien zwaargewonden

In het midden van de hockeyring ligt een krans van bloementuilen en aan de wand hangen grote foto's van de slachtoffers. Vijftien inzittenden van de bus zijn omgekomen, de veertien anderen zijn zwaargewond. Met bevende stem roept de voorzitter van de Broncos hun namen af. “Samen zullen we dit overwinnen”, zegt hij.

De Canadese gendarmerie onderzoekt nog hoe de bus en de vrachtwagen gebotst zijn. Alleen de truckchauffeur is ongedeerd gebleven. Hij is een kroongetuige.