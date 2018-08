In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië worden mensen verplicht geëvacueerd voor een grote natuurbrand. Het zogenoemde ‘Holy Fire’ heeft al 2.500 hectare natuurgebied in de as gelegd en komt nu ook te dicht bij de huizen.

Het vuur werd vermoedelijk aangestoken in Cleveland. Het is één van de zeventien branden die op dit moment woeden in heel Californië. In het Mendocino Complex, in het noorden van de staat, woedt de grootste natuurbrand in de geschiedenis van Californië.