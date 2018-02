Busongeval HongKong: 19 doden

Bij een zwaar busongeval in Hongkong zijn negentien mensen omgekomen. Er vielen ook 65 gewonden, sommigen van hen verkeren in kritieke toestand. De buschauffeur overleefde het ongeval en is opgepakt. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de crash.

De dubbeldekker crashte tegen een paal en kantelde. Het lijkt erop dat de bus uit de bocht is gegaan. Sommige passagiers konden zelf uit de bus klauteren, anderen moesten bevrijd worden door de brandweer. Het is het dodelijkste ongeval in Hongkong in vijftien jaar.

“Reed te snel”

Meer dan tweehonderd reddingswerkers werkten de hele nacht door om de lichamen te bergen en brokstukken te ruimen. Volgens overlevenden reed de bus veel te snel. De chauffeur is alvast opgepakt.

Schadevergoeding

Openbaar vervoer in Hongkong is normaal best veilig. De chauffeur stond goed aangeschreven en kende ook de route. De regering wil een onafhankelijke onderzoekscommissie opstarten. De busmaatschappij gaat alvast 8.000 euro geven aan iedere familie van de slachtoffers.

