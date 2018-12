Bush geeft snoepje aan Michelle Obama op begrafenis

Tijdens de staatsbegrafenis van de Amerikaanse president George H. Bush gisteren waren alle nog levende presidentskoppels aanwezig, waaronder president Barack Obama en zijn vrouw Michelle. Bij de aankomst van George W. Bush gaf de ex-president een snoepje aan Michelle, een ritueel dat hij ook eerder deed bij de begrafenis van senator John McCain.

Toen de kist met de familie de kerk binnen was gekomen en Bush zijn collega’s begroette, stak hij Michelle Obama iets toe. Wat dat precies was, is niet bekend, maar Amerikaanse media spreken van een snoepje. Bush zou dat al eerder gedaan hebben, tijdens de begrafenis van senator John McCain.

Afscheid in Houston

Vandaag gaan de plechtigheden nog verder. Bush krijgt nog een afscheidsdienst thuis in Houston, Texas, in het kerkje waar hij vele jaren zelf heenging. Daarna zal zijn kist op een speciale gedenktrein worden geladen en nadien begraven worden.