Buscrash Duitsland: 2de chauffeur nog kritiek

De tweede chauffeur van de Belgische bus die vrijdagnacht crashte in Duitsland, verkeert nog steeds in kritieke toestand. Dat zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken. “Hij wordt in slaap gehouden. Dokters bekijken welke operaties nog nodig zijn”, vertelt hij.

“Zijn vrouw, twee zoons en broer zijn naar Duitsland gekomen en zijn intussen al bij hem geweest”, zegt Frencken.

Alle andere repatriëringen zijn intussen afgerond. Het lichaam van de overleden chauffeur wordt nog niet vrijgegeven. “Dat kan pas nadat het onderzoek naar de oorzaak van de crash is afgerond”, legt Frencken nog uit.

Wat gebeurde er?

Vrijdagnacht reed een bus van het Belgische bedrijf Linden Cars in op een vrachtwagen op de A3 in de buurt van Frankfurt. Daarbij kwam de 39-jarige buschauffeur Rudy Veugelen om het leven. Waarom hij niet op tijd kon remmen en is ingereden op de zwaargeladen vrachtwagen, is nog niet geweten.

