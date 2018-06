Bus met migrantenkinderen geblokkeerd in de VS

In de Amerikaanse staat Texas hebben betogers een bus geblokkeerd die migrantenkinderen naar een opvangcentrum bracht. In San Diego zijn ook duizenden op straat gekomen om te protesteren tegen de Amerikaanse asielprocedure. President Trump kwam deze week onder vuur te liggen nadat aan het licht kwam dat meer dan 2.300 migrantenkinderen werden gescheiden van hun ouders.

Ouders en kinderen scandeerden slogans als “Families horen samen” en “Kinderen hebben ouders nodig”. Daarmee protesteerden ze tegen de zogenaamde ‘zero-tolerance’-immigratiepolitiek van de regering-Trump.

Door dat beleid werden al zeker 2.300 kinderen van hun ouders gescheiden. Ze staken illegaal de grens over tussen Mexico en de Verenigde Staten.

“Hartverscheurend”

“Zo is Amerika niet en het is vreselijk dat ze kinderen en ouders uit elkaar halen. Het is hartverscheurend, daarom ben ik hier”, zegt Maggie Landers, die meeloopt in San Diego. “Het is onmenselijk, het breekt mijn hart en het moet stoppen”, reageert een andere betoger.

De organisatoren van de optocht zeggen dat er volgende zaterdag nog meer ‘Families horen samen’-betogingen zullen komen. In heel Amerika zullen mensen opnieuw op straat komen.

Geluidsopnames

Afgelopen week doken beelden op van kinderen in kooien. Er werden ook geluidsopnames openbaar gemaakt uit een detentiecentrum. Daarop waren kinderen te horen die om hun moeder of vader schreeuwen. Dat wakkerde de woede over Trumps onmenselijke immigratiebeleid nog eens aan.

Daarop tekende de Amerikaanse president woensdag een besluit om migrantengezinnen niet meer uit elkaar te halen. “Wij willen gezinnen samen laten blijven”, zei Trump daarover.

