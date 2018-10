Burgemeester New York eist geld van Trump

De burgemeester van New York, Bill De Blasio, eist dat president Donald Trump alle belastinggeld dat hij ontweken heeft toen hij nog in New York woonde, terugbetaalt. Hij zegt dat na wat de krant The New York Times gisteren uitbracht.

De Times ontdekte dat de familie Trump honderden miljoenen dollars uit handen van de fiscus hield door belastingtrucs en echte fraude. Trump zelf zou van zijn ouders meer dan 400 miljoen hebben gekregen en hij zou ze geholpen hebben om belastingen te ontwijken. De belastingdiensten van New York zijn een onderzoek gestart.