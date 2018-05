Brug in Pakistan stort in: zeker 5 doden

Zeker vijf studenten zijn vandaag omgekomen in Pakistan toen een voetgangersbrug over het water instortte. Daarnaast zijn ook zeker twaalf mensen vermist, al vrezen de autoriteiten voor hun overlevingskansen. De hangbrug is een toeristische trekpleister in Pakistan.

De loopburg is volgens lokale media bezweken onder het gewicht van tientallen toeristen die tegelijk waren gestopt om foto's te maken. Op dat moment waren ook veel studenten van verschillende scholen op de brug aanwezig.

De autoriteiten vonden al vijf lichamen terug van overleden studenten. Het gaat om vier jongens en één meisje. Zeker twaalf andere mensen zijn vermist. “We hebben weinig hoop om ze levend terug te vinden omdat het water erg koud is”, klonk het bij de hulpdiensten.