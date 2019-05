Britse prinses Charlotte blaast 4 kaarsjes uit

Prinses Charlotte, het dochtertje van William en Kate, wordt vandaag vier jaar oud. Dat viert het Britse koningshuis naar goede gewoonte met enkele nieuwe beelden van het meisje.

De foto’s werden zoals altijd genomen door mama Kate, in de tuin van hun huis in Norfolk. Ze tonen een vrolijke Charlotte, die in de tuin met bloemen speelt of op een hek klimt. Dat het meisje een heel normale kleuter is, blijkt ook uit een verhaal dat Kate recent vertelde tijdens een werkbezoek. Blijkbaar speelt ook Charlotte graag met slijm - erg populair bij kinderen over de hele wereld. “Charlotte, mijn dochter, liet haar slijm op de grond vallen”, bekende Kate. “Het was roze, maar werd bruin en bedekt in modder. Het werd zo vies.” Een herkenbaar verhaal voor heel wat moeders ...