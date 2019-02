Britse kustwacht redt gewonde Belgische visser van schip

De Britse kustwacht heeft zondagavond een gewonde visser gered van het Oostendse vissersschip 0.51 Stormvogel, dat op dat moment tussen Groot-Brittannië en Ierland voer. De Belgische visser raakte zwaargewond aan de hand en werd per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. De camera’s op de Britse reddingshelikopter legden de reddingsoperatie vast op beeld.

De Britse hulpdiensten werden zondagavond iets voor 23 uur verwittigd vanuit een schip dat 28 zeemijl voor de kust van Holyhead voer, een stad in het Noordwesten van Wales. Het ging om de Belgische viskotter O.51 Stormvogel van rederij Versluys-Decuypere. Het bemanningslid zou gewond zijn geraakt tijdens het binnenhalen van de netten. De collega-vissers ontfermden zich meteen over het slachtoffer en dienden de eerste zorgen toe.

Volgens de Britse kustwacht waren de weersomstandigheden vrij onstuimig met windsnelheden tot 80 kilometer per uur. De reddingswerkers daalden af van uit de heli tot op het schip en plaatsen de man in een draagberrie. Vervolgens werd het slachtoffer naar boven gewincht en meteen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis overgevlogen, in het stadje Bangor in Wales.