Brits parlement verwerpt acht brexit-alternatieven: wat nu?

Een stemming in het Britse Lagerhuis over acht alternatieve brexitscenario’s heeft gisterenavond niet geleid tot meer duidelijkheid. Geen enkele optie kon rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid. “Stem voor mijn plan en ik stap op”, zei premier Theresa May eerder op de dag in een ultieme poging voldoende steun voor haar deal te vergaren, maar die demarche haalde voorlopig weinig uit.

Terwijl May haar plan om ontslag te nemen aankondigde aan Conservatieve parlementsleden in een aparte kamer van het parlement, discussieerde het Lagerhuis gisterenavond over acht brexitopties die het zelf had voorgesteld, waaronder een ‘no-deal-brexit’, geen brexit of een nieuw referendum.

8 keer ‘njet’

Alle acht voorstellen werden echter verworpen. In zes van de acht gevallen gebeurde dat met een aanzienlijke meerderheid. Bij slechts twee voorstellen was de stemming vrij nipt. Zo werd het voorstel om in de douane-unie met de EU te blijven met een kleine meerderheid van slechts zes stemmen afgeketst. De suggestie om het brexitakkoord pas uit te voeren nadat het ter goedkeuring werd voorgelegd aan de burger, kreeg daarentegen 268 stemmen voor en 295 stemmen tegen: een marge van 27 stemmen.

De uitkomst van de ‘indicatieve’ stemming was niet bindend.

De politici krijgen komende maandag waarschijnlijk opnieuw de kans om hun mening te geven over alternatieve brexituitkomsten. Premiers Mays eigen brexitplan zal naar verwachting morgen voor de derde keer voorgelegd worden in het Britse Lagerhuis. Al is het nog maar de vraag in welke vorm.

Ontslag May

May haalt intussen alles uit de kast om haar deal te redden. De conservatieve leider is zelfs bereid voortijdig op te stappen om de overeenkomst door het Lagerhuis te krijgen, zo maakte ze gisteren bekend.

“Ik ben bereid mijn job vroeger dan gepland op te geven om te doen wat juist is voor ons land en onze partij”, zei de premier in een speech voor een groep invloedrijke conservatieven. “Ik doe wat het beste is voor ons land en onze partij. Ik weet dat er een verlangen is naar een nieuwe benadering en nieuw leiderschap in de tweede fase van de brexitonderhandelingen en ik zal dat niet in de weg staan.”