De Britse Ray Woolley is de oudste duiker ter wereld. Hij is net 95 geworden, maar dook dit weekend naar een wrak in Cyprus. De man bleef 44 minuten onder water en dat is drie minuten langer dan zijn vorige record. Volgend jaar hoopt hij zelfs nog beter te doen. De man is een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog en duikt al 58 jaar.