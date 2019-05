Brandweer redt halfnaakte man van richel tijdens felle brand in Rome

In Italië voerde de brandweer gisteren een spectaculaire redding uit in de Romeinse wijk Appio Latino. Op de derde verdieping van een flatgebouw lag een man op een smalle richel terwijl uit het raam naast hem grote vlammen sloegen.

Dikke rook vloog op een bepaald moment recht in zijn gezicht. De man was schijnbaar alleen gekleed in een boxershort en een shirt, maar dat laatste trok hij nog uit.

De toegesnelde brandweer kon vanop de grond de ergste vlammen vlak bij de man bedwingen, waarna het slachtoffer werd ontzet met een brandweerladder. Hij was sterk onder de indruk, maar verder ongedeerd. De brand zou ontstaan zijn door een kortsluiting in zijn keuken.