Het ‘Time Warner Center’ in New York is geëvacueerd na de vondst van een verdacht pakket. Dat bevestigt de politie van New York. In het gebouw zijn ook studio’s van CNN ondergebracht. Een live-uitzending van de zender werd onderbroken toen het brandalarm afging.

De ontmijningdiensten kwamen ter plaatse en het pakket kon worden verwijderd. Eerder op de dag kon de politie ook bompakketten onderscheppen die gericht waren aan Hillary Clinton en Barack Obama. De twee politici liepen nooit gevaar.