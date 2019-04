Brand Notre-Dame: zo ging brandweer te werk

Meer dan vierhonderd Parijse brandweerlieden probeerden gisteren en vandaag met man en macht het vuur in de iconische Notre-Dame-kathedraal onder controle te krijgen. Het duurde uiteindelijk ruim negen uur om de brandhaard te blussen. Pas in de late voormiddag kwam het bericht dat de brand volledig geblust was.

Op beelden die de brandweer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zelf verspreidden, is te zien hoe gedetailleerd de brandweer te werk ging. Op een groot whiteboard nabij de Notre-Dame probeerden brandweerlieden een overzicht te creëren. Ze brachten de vuurhaard in kaart en dachten na over hun werkwijze. Daarvoor werden brandweerladders ingezet, maar ook drones en speciale inspectierobots. De dronebeelden toonden hoe de kathedraal binnenin volledig in lichterlaaie stond.

Het duurde uiteindelijk tot 3 uur 's nachts tot de brandweer het vuur onder controle had. Doordat de kathedraal aan de Seine ligt, kon er efficiënt gewerkt worden en had de brandweer op elk moment voldoende water om haar job te kunnen uitoefenen.

Lange heropbouw

De brandweerlui kon echter niet verhinderen dat de vlammen een groot deel van het iconische bouwwerk in de as legden. De heropbouw zal tientallen jaren duren. Dat komt onder meer door de enorme omvang van de noodzakelijke werken, zoals het hout- en metaalwerk, de stenen structuur, de dakbedekking en de technische installaties. Of en hoe goed de architecten en restauratiefirma's erin zullen slagen om het monumentale gebouw nauwkeurig te reconstrueren, zal afhangen van de hoeveelheid documentatie en kopieën.

Architecten en kunsthistorici hekelen het gebrek aan onderhoud van historische gebouwen. De verwoestende brand van de Notre-Dame in Parijs is "de brand te veel" voor hen. "Dit had vermeden kunnen worden", klink het.

