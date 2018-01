Bourgeois in Davos: wat kost dat?

De economische hoofdstad van Europa is dezer dagen Davos in Zwitserland. Regerings-en bedrijfsleiders verzamelen er om te netwerken en te praten over economische relaties. Ook minister-president Geert Bourgeois is er aanwezig om de troeven van Vlaanderen bekend te maken, al hangt er wel een zeer hoog prijskaartje aan die uitstap naar Davos.

"Wij focussen ons op bedrijven die eventueel komen investeren in Vlaanderen, dus die hier nog niet actief zijn", zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) aan VTM NIEUWS. Maar ook bedrijven die wel al gevestigd zijn in Vlaanderen, om met de directeurs van hun moederbedrijven in onder meer Indië en de VS te praten. En daarnaast praten we ook met bedrijven die overwegen om na de brexit naar Vlaanderen te komen.

Maar dat tripje van Davos is helemaal niet vrijblijvend. Zo worden gewesten helemaal niet uitgenodigd op het Wereld Economisch Forum (WEF) en moeten ze lidgeld betalen om erbij te zijn. Daarnaast heeft minister-president Bourgeois in een van de peperdure hotels in Davos zijn kantoor ingericht. Wat kost het de Vlaamse belastingbetaler om daar te zijn?

Wat kost dit?

“Deze trip heeft inderdaad een behoorlijke factuur”, zegt Bourgeois. “Vlaanderen doet dit al 24 jaar en betaalt daar 60.000 Zwitserse Frank (51.000 euro) voor. Ter vergelijking: Wallonië betaalt jaarlijks 100.000 Britse pond voor een advertentie in ‘The Financial Times’."

"Ik vind die persoonlijke contacten met bedrijfsleiders van ontzettend groot belang. Dit is een investering die zeker de moeite loont. We hebben dankzij buitenlandse investeringen vorig jaar bijna 5.400 jobs gecreëerd”, sluit Bourgeois nog af."