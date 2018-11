Bossen vernield door noodweer in Italië

Hevige wind en regen hebben deze week in Italië al minstens achttien doden geëist. Ook zijn meerdere hectaren bos, vooral in het noorden van het land, met de grond gelijkgemaakt. Dat zeggen de autoriteiten en is ook te zien op beelden.

Vooral de regio Veneto, in het noordoosten, is getroffen. Honderden bomen zijn er ontworteld op berghellingen in de Dolomieten. Donderdag stond er zeer hevige wind. "Het is als na een aardbeving", zegt de gouverneur van de regio, Luca Zaia.

Ongeveer 160.000 inwoners zitten in de regio zonder elektriciteit. Gisteren kwamen nog twee personen om, onder wie een vrouw van 87 jaar en een Duitse toerist van 62. Ze werden door de bliksem getroffen in Sardinië. Dat brengt het aantal overlijdens door onweer sinds begin deze week op achttien, blijkt uit een telling van de burgerbescherming.

Overstromingen

In Veneto blijft verhoogde waakzaamheid van kracht. Weersvoorspellers verwachten dit weekend meer regen en wind. In het zuiden waren er overstromingen in Sicilië, waar wegen afgesneden werden. Scholen en talloze parken bleven dicht.

De Italiaanse burgerbescherming zegt dat de onweersgolf "een van de meest complexe meteorologsiche siutaties van de voorbije zestig jaar is". Venetië kampte maandag met een van de zwaarste overstromingen uit de recente geschiedenis. Er waren rukwinden tot 180 kilometer per uur.