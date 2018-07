Bosbranden Griekenland: Vlamingen vluchten uit hotel

Er zijn al zeker 50 doden gevallen door hevige bosbranden in de regio rond de Griekse hoofdstad Athene. Ook Vlaamse toeristen worden bedreigd en moeten noodgedwongen uit hun hotel vluchten. “We zitten met een paar honderd mensen vast in de haven en weten niet hoe we geëvacueerd gaan worden”, getuigt de Vlaming Peter Degheldere aan VTM NIEUWS.

Peter is met zijn vrouw en twee kinderen op vakantie in Griekenland en verblijft momenteel in Mati, een kustdorpje in de buurt van Athene. “Er woedde een bosbrand over de heuvel, er was al wat rookontwikkeling, maar ineens kwam het wel heel dichtbij”, getuigt hij.

Peter vluchtte daarop uit het hotel naar de haven vlakbij zijn hotel, waar hij met een honderdtal andere toeristen vastzit. “Het ging om een verplichte evacuatie uit het hotel, we kunnen sowieso nu niet terug”, vertelt hij nog.

Evacuatie

Iedereen van zijn gezin verkeert in goede gezondheid, al was het toch wel spannend. “Natuurlijk was er wat shock bij de kinderen, maar er zijn zeker geen gewonden bij ons. Er was heel veel rook, en we moesten met de hand voor het gezicht vluchten, maar dat is nu al een beetje beter", gaat hij nog verder.

Op andere plekken rond Athene werden mensen via de zee geëvacueerd, maar Peter weet nog niet of dat ook bij hen het geval zal zijn.