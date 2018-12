Vulkaan Anak Krakatau blijft uitbarsten, een dag na de dodelijke tsunami in Indonesië. Geologen geloven dat de vulkaan de vloedgolf heeft veroorzaakt. De grote uitbarsting vond zaterdag plaats rond 21.00 plaatselijke tijd, een half uur later sloeg de tsunami in op het land. Bij de ramp vielen al zeker 281 doden.

