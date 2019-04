Bomexperts blazen busje met explosieven op bij kerk in Sri Lanka

De Sri Lankaanse hoofdstad Colombo is opnieuw opgeschrikt door een nieuwe explosie. De explosieven opruimingsdienst blies een busje op dat bij de Sint-Anthoniuskerk stond geparkeerd. Gisteren vielen bij meerdere aanslagen bijna 300 doden en ruim 500 gewonden.

De Sri Lankaanse autoriteiten troffen het busje, met daarin drie explosieven, geparkeerd aan in de buurt van een kerk in Colombo. Het busje met de bom stond op enkele tientallen meters van de kerk die gisteren het doelwit was van een aanslag.

Experts brachten het voertuig tot ontploffing. De politie maakte vandaag ook melding van de vondst van ontstekers voor explosieven op een busstation in de stad. Twaalf detonators lagen op de grond, 75 andere tussen het afval.