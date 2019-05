Bij een explosie in een voetgangerszone in de zuidoost-Franse grootstad Lyon zijn zeker dertien mensen gewond geraakt. De ontploffing is veroorzaakt door een bompakket, meldt het parket.

Volgens een politiebron bevatte het explosief, dat op een hoek bij een bakkerswinkel was neergelegd, schroeven of bouten. Een onbekende man die het pakket achterliet, wordt actief opgespoord.