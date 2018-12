Op bodycambeelden die zijn vrijgegeven is te zien hoe de politie moet tussenkomen tijdens het protest van de ‘Gele hesjes’ zaterdag in Parijs. Dat protest liep opnieuw uit de hand door enkele relschoppers. Dit keer werd ook de Arc de Triomphe, waar de tussenkomst plaatsvond, besmeurt. De politie zette traangas en een waterkanon in.