In het Capitool in Washington kwamen vandaag heel wat mensen afscheid nemen van voormalig president George H.W. Bush. Onder hen uiteraard zijn zoon, George W. Bush en vele andere politici en ex-politici. Ook voormalig presidentskandidaat en Senaatsvoorzitter Bob Dole kwam afscheid nemen. Dole is al 95 en zit in een rolstoel, maar hij wou absoluut rechtstaan uit zijn stoel om Bush nog een laatste emotionele groet te brengen. George H.W. Bush overleed vorige week vrijdag. Hij werd 94.