Bloemen en knuffels voor slachtoffers op de Krim

In de door Rusland geannexeerde Krim hebben verschillende mensen bloemen en knuffels neergelegd voor de slachtoffers van de dodelijke schietpartij van gisteren. In totaal kwamen negentien mensen om het leven, een vijftigtal anderen raakte gewond.

"In totaal 68 personen zijn getroffen door de aanslag. Negentien van hen kwamen om. Zes personen kregen ter plaatse medische verzorging, al de anderen werden naar het ziekenhuis gebracht", zei minister Veronika Skvortsova aan Rossiya 24 TV. Verschillende slachtoffers zouden zware verwondingen hebben opgelopen bij de explosie in de polytechnische school van de stad Kertsj. "Alle verwondingen zijn complex", zei Skvortsova. "De verwondingen zijn geïnfecteerd, want kleine deeltjes hebben het weefsel doen ontsteken. De situatie is zeer moeilijk."

De dader van de schietpartij in de school in Kertsj is een student. Hij benam zichzelf ook van het leven. Het is nog niet duidelijk wat de persoon bezield heeft.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Bekijk ook: