Bloedigste dag in Gaza in 4 jaar

In de Palestijnse gebieden is er vandaag een dag van rouw. Bij het Palestijns protest gisteren aan de grens met de Gazastrook heeft het Israëlische leger zestien Palestijnen doodgeschoten, er vielen vijftienhonderd gewonden. Het was de bloedigste dag in Israël sinds de Palestijns-Israëlische oorlog vier jaar geleden.

Sinds de stichting van de staat Israël is 1948 heeft Israël systematisch grond afgenomen van de Palestijnen. De Palestijnen verzetten zich tegen de Israëlische bezetter, maar gisteren kende de strijd opnieuw een dieptepunt.

Het Israëlische leger gaf gisteren nachtbeelden vrij waaruit moet blijken dat de Palestijnen aan de grens met Gaza het vuur hebben geopend op Israëlische troepen. Daarmee wil het Israëlische leger aantonen dat het geweld tegen de Palestijnen gerechtvaardigd is.

Spoedzitting Verenigde Naties

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kwam in spoedzitting bijeen. Er is grote bezorgdheid over de escalatie van het geweld, ook bij de Verenigde Staten.

In de Palestijnse gebieden, op de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gaza-strook, is het vandaag een dag van rouw.