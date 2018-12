De beurzen beleven de slechtste maand sinds de Grote Depressie in de jaren 30. Vandaag, op kerstdag, krijgen de Aziatische beurzen klappen, gisteravond was Wall Street diep in het rood geëindigd. Beleggers zijn bang dat de wereldeconomie stilvalt, en bedrijven dus minder winst gaan maken. En de grote reden: de politieke en economische onrust in de Verenigde Staten.