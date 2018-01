Beren kunnen terug lopen door vissenhuiden

Beren die door de gigantische bosbranden in Californië afgelopen maand zwaar gewond raakten, zijn door dierenartsen in de VS verzorgd. Zij verbonden de brandwonden van de dieren met vissenhuiden en daardoor kunnen de beesten terug wandelen.

De aparte techniek werd onder meer in Brazilië al gebruikt bij mensen en had daar opmerkelijke resultaten opgeleverd. Nu heeft het team dierenartsen de methode ook toegepast op de beren.

Opnieuw met zeer positieve gevolgen. “Niets geeft meer voldoening dan een dier dat niet meer kon lopen door de pijn, terug laten lopen”, zegt dr. Jamie Peyton, de hoofdarts van het team.