Belgische Solar Team op kop in Chileense race

Het Belgisch Solar Team van de KU Leuven staat na de tweede racedag op kop in de Carrera Solar Atacama, de meest extreme zonnewagenrace ter wereld doorheen Chili. Ondanks kort na de start even stil te hebben gestaan, is het studententeam erin geslaagd om de concurrentie achter zich te laten.

Het team startte zaterdag als laatste bij La Moneda, het plein voor het presidentieel paleis, en is dus meteen aan de inhaalrace moeten beginnen. Die verliep vlot, al heeft het studententeam wel even aan de kant gestaan wegens een klein elektronisch probleem met de motor. Gelukkig had dit geen drastische invloed; op minder dan twee minuten was de Punch 2 alweer op de baan.

Het Belgische Solar Team zal in totaal zo’n 2.500 kilometer moeten overbruggen, van Santiago tot Arica in het noorden. Het traject gaat van de Atacama woestijn tot de hoge toppen van het Andes gebergte. Daarbij moeten pieken tot 3.400 meter boven zeeniveau worden overschreden.

Wanneer de zonnewagen van het team van twintig Belgische ingenieursstudenten de finish zal bereiken, hangt af van de omstandigheden. “Dit is op alle vlakken onbekend terrein, zowel voor het team als voor de zonnewagen,” aldus Adrian Baiets, manager van het team. “We hopen met veel nieuwe ervaringen terug te keren naar België.”

