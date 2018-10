In Spanje is vannacht een Belgische bus helemaal uitgebrand die onderweg was van Benidorm naar ons land. De 37 passagiers werden op tijd geëvacueerd en niemand raakte gewond. Ze werden met andere bussen naar ons land gebracht.

De buschauffeur reed op zo’n 30 kilometer van de Franse grens toen hij vlammen in zijn achteruitkijkspiegel zag. Hij zette zich meteen aan de kant en liet de bus evacueren. Gelukkig, want na de brand bleef van de bus niet meer veel over.