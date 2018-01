Belgisch gezin vast op luchthaven JFK

Een Belgisch gezin zit al vier dagen vast op de luchthaven JFK in New York. Ze zijn niet alleen, duizenden mensen zijn geblokkeerd. De voorbije dagen zijn op JFK al zo'n vijfduizend vluchten geschrapt of zwaar vertraagd door het koude weer. Tot overmaat van ramp is een deel van de luchthaven onder water gelopen.

Duizenden mensen moeten noodgedwongen een vierde nacht doorbrengen op de luchthaven. Frédéric uit Namen vierde nieuwjaar in New York en zit al sinds donderdag vast. Hij probeert vanuit een hotel een terugvlucht te vinden maar dat is niet evident.

Van de luchtvaartmaatschappij krijgt hij geen hulp. Het gezin moet voor alles zelf instaan: ”Wie geen geld heeft, kan niet eten, kan niets doen”, klinkt het.

Vriestemperaturen

Gisteren was het er nog min vijftien graden maar nu zijn de temperaturen weer aan het stijgen.

Er komt een einde aan het vriesweer. Wellicht door de koude is een waterleiding gesprongen van een brandblussysteem. Heel wat bagage kwam onder water te staan.

Frédéric is de wanhoop nabij omdat hij aan zijn lot wordt overgelaten. “We zitten moreel aan de grond. We zouden graag hebben dat iemand ons komt helpen, dat er een vlucht is voor de Belgen, maar dat ze iéts doen. Ik ga ervan uit dat jullie in België op de hoogte zijn, maar wij hier weten van niets”, besluit hij.