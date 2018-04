België tegen EU-verbod pesticiden

De Europese Unie verbiedt het gebruik van drie insecticiden die gevaarlijk zijn voor bijen. Het gaat om neuro-toxines, die het zenuwstelsel van de insecten aantasten. Het verbod wordt op gejuich onthaald bij onder andere Natuurpunt. Zij zijn blij dat Europa het uitdunnen van bijen-populaties eindelijk tegengaat.

Het gaat al een hele tijd niet goed met de bijen in West-Europa. Onder andere het gebruik van insecticiden zorgt ervoor dat veel populaties met uitsterven bedreigd zijn. Daarom dat ngo's als Natuurpunt blij zijn met de Europese beslissing om de stoffen te verbieden.

"Wij zijn opgelucht”, zegt Jens Daeseleir, bijenexpert bij Natuurpunt. “Omdat die pesticiden, die neonicotinoïden, die zijn heel erg schadelijk voor bijen. Niet meteen op de korte termijn, op de rechtstreekse termijn, maar wel op de lange termijn. Een beetje zoals asbest bij mensen. Heel erg schadelijk, niet erg zichtbaar in het begin, maar wel op de langere termijn."

Belgische bietensector

Maar de bietensector is niet te spreken over de maatregel van de EU. Volgens hen is het effect van pesticiden op de bijen beperkt omdat bieten geen bloesems hebben en dus ook geen bijen aantrekken.

"Het klopt dat bieten geen bloesems hebben”, zegt Daeseleir. “Maar het is wel zo dat de neonico's die gebruikt worden op die bieten. Ook voor een groot deel uitspoelen, in de bodem terecht komen, in het grondwater terecht komen. En op die manier wel bij de bijen terecht komen."

Bieten boven bijen

Toch wil België de bietensector volgen. Ons land heeft daarom vandaag niet mee gestemd en wil aan Europa uitzonderingen vragen.

Onze buurlanden staan wel volledig achter het verbod van de pesticiden. "We zien dat in Nederland, Duitsland en Frankrijk, onze omliggende landen, die ook voor het verbod hebben gestemd, dat daar de bietensector zich al omgevormd heeft naar bioteelt enerzijds en bijenvriendelijke teelt anderzijds."