Belgen filmen eigen val van gletsjer

Twee Belgische avonturiers zijn in Argentinië vijftig meter diep gevallen toen ze een gletsjer aan het beklimmen waren. Ze konden de val, die hen bijna het leven had gekost, vastleggen op camera. Normaal zouden ze een wereldreis maken van twee jaar, maar die moeten ze nu noodgedwongen onderbreken.

Thibaut de Raikem en Quentin Delvigne gleden van de Vinciguerra gletsjer, in het uiterste zuiden van Argentinië. Ze waren goed uitgerust met stijgijzers en beveiligingstouwen, maar het liep toch serieus mis. Een van de klimmers gleed weg en sleurde de andere mee, vijftig meter naar beneden in een spelonk.

Reddingsdiensten

Een derde bergbeklimmer kon alarm slaan, maar de klimmers waren nog een tijdlang op zichzelf aangewezen omdat het weer te slecht was voor de reddingshelikopter. De twee waren onderkoeld en geblesseerd.

Quentin had zijn schouder ontwricht en Thibaut had zijn knieën en borstkas gekneusd, maar ze moesten nog twee uur wachten op de eerste reddingsdiensten. Die brachten hen een heel stuk naar beneden. Pas zestien uur na de val, konden ze eindelijk in een ziekenwagen stappen.

Wereldreis

De klimmers vertrokken pas vorige maand voor een wereldreis van twee jaar. Die moeten ze nu noodgedwongen onderbreken, maar ze blijven enthousiast. “Jammer genoeg moeten we nu terugkeren naar België, maar dat wil niet perse zeggen dat ons avontuur erop zit”, zegt Quentin. “Het is nu zoeken naar een vervolg”, vult Thibaut aan. “In België of in het buitenland.”