Belg wordt even premier van Australië

De in Eupen geboren Mathias Cormann wordt morgen vijf dagen lang waarnemend premier van Australië. De ex-Belg vervangt eerste minister Malcolm Turnbull tijdens zijn reis naar de Verenigde Staten.

Mathias Cormann groeide op in Raeren, een klein dorpje in de buurt van Eupen. Na zijn rechtenstudies in 1994 ging hij op reis naar Australië, maar werd er verliefd en verhuisde. In 2000 werd hij officieel een Australische burger.

De jaren nadien klom hij op tot minister van Financiën en regeringsvertegenwoordiger in de Senaat. Als Senaatsvoorzitter is hij normaal gezien pas derde in lijn om premier Turnbull te vervangen, maar de vicepremier kwam in opspraak omdat hij een kind verwekte bij een medewerkster. De tweede mogelijke vervanger reist mee naar de Verenigde Staten.

Cormann blijft nog tot en met zondag waarnemend premier.