Belg reed van Frankrijk naar China … met fiets

De Belg Raf Van Hulle is vandaag als eerste gefinisht in ‘The Sun Trip’. Dat is een race van Frankrijk naar China met een fiets die op zonne-energie rijdt. Van Hulle eindigde met een week voorsprong op de andere deelnemers.

Het bleef tot op het laatste moment spannend voor Van Hulle. Een achtervolger zat hem de hele race op de hielen, maar met wat geluk kon hij de man afschudden toen hij China binnenreed. “De man nam een binnenweg, maar kwam in een militaire zone terecht. Hij moest van de politie terugdraaien waardoor ik plots honderd kilometer voorsprong had”, zegt Van Hulle.

Maar ondanks de mooie voorsprong wou onze landgenoot nog niet zegevieren. “Er kan nog altijd iets mislopen. Stel dat je platte band hebt of er is een elektrische kortsluiting.”

12.000 kilometer

Van Hulle haalde met zijn elektrische fiets bijna veertig kilometer per uur. Hij was 45 dagen onderweg en legde in totaal 12.000 kilometer af langs de Zijderoute.

Van Hulle krijgt helaas geen prijs, maar wel eeuwige roem.