Belg redt 5-jarig meisje na aardbeving Indonesië

Een ex-para uit Namen die eerst de aardbeving in Indonesië overleefde, heeft een meisje van vijf jaar vanonder het puin gehaald. Hij klom met haar in een boom toen de tsunami kwam. Voor haar familie is hij een held.

François de Neuville, een ex para van 29, die in Palu verbleef voor een parapentecompetitie, had net samen met een vriend zijn hotel verlaten vlakbij de kust, toen de aarde onder zijn voeten begon te beven. “De grond beefde, het bewoog in alle richtingen”, zegt François de Neuville. “Je kon niet recht blijven staan, alles viel om. We werden tegen de vlakte gegooid, onmogelijk om recht te staan.”

Samen met zijn vriend sloeg François op de vlucht. Onderweg zagen ze een mama met haar kindje van vijf liggen onder het puin. Uiteindelijk kon François het meisje van de dood redden en zijn vriend kon haar mama bevrijden. Vandaag zijn ze opnieuw herenigd. François zelf bleef als bij wonder ongedeerd.