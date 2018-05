Beklaagde in VS valt over balustrade

In het Amerikaanse Utah is een man die terecht stond voor drugshandel, over een balustrade gevallen toen hij probeerde ontsnappen. Bewakingsbeelden legden zijn val op beeld vast. De man raakte zwaargewond, maar overleefde het wel.

Op de beelden is te zien hoe de 35-jarige man met geboeide handen in de rechtbank zit. Plots staat hij op en begint hij te lopen. Enkele agenten zetten meteen de achtervolging in, maar de man valt plots over de balustrade naar beneden.

De man was een tijdje bewusteloos, maar overleefde zijn val. Hij brak wel zijn been, zijn bekken en zijn schedel. Het is niet geweten of de man opzettelijk over de balustrade is gesprongen, of dat hij gevallen is. Volgens de woordvoerder van de politie is daarover nog geen duidelijkheid.

De 35-jarige verdachte stond terecht voor drugshandel. Hij loopt nu het risico om een zwaardere straf te krijgen omdat hij probeerde te ontsnappen.