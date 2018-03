Beelden van crash zelfrijdende Uber

De politie van Arizona heeft een video vrijgegeven van het moment waarop een zelfrijdende auto van Uber een voetganger doodreed. Op de video is te zien hoe de zogenaamde ‘veiligheidschauffeur' niets in de gaten heeft. Pas wanneer de auto de voetganger raakt, beseft ze wat er gebeurt.

Voor zover bekend, is het de eerste keer dat een voetganger bij een fataal ongeluk met zelfrijdende auto’s betrokken is geraakt. Om de veiligheid te garanderen, zit er in een Uber toch altijd iemand achter het stuur. Die persoon kan ingrijpen in noodgevallen. Uit de video blijkt dat dit hier niet gebeurd is. De auto stopte niet toen een 49-jarige vrouw de straat overstak.

Door de dodelijke afloop van het ongeval, heeft het Amerikaanse bedrijf beslist om de tests met zelfrijdende auto’s tijdelijk stop te zetten. Het bedrijf heeft laten weten dat “de video verschrikkelijk is om te bekijken” en dat het “denkt aan de nabestaanden van het slachtoffer”. Ook willen ze actief meewerken aan het onderzoek.

